Москва, 10 апреля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Microsoft перестала обслуживать по гарантии на территории России игровые консоли Xbox, в том числе и те, которые были ввезены в страну официально. Об этом сообщают 10 апреля «Известия» со ссылкой на представителя технической поддержки Microsoft.

(сс) Mike Mozart Microsoft

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались», — заявил представитель технической службы компании.

По информации газеты, о проблеме с гарантийным ремонтом сообщили и потребители, и ретейлеры.

Роспотребнадзор посоветовал владельцам приставок обращаться в случае поломки в магазин, в котором приобреталась техника.

Как сообщалось ранее, компания Microsoft по требованию правительства США должна заплатить штраф почти в $3 млн за нарушение режима санкций, в том числе и против России.