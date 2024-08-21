Москва, 21 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Народный артист России пианист Михаил Мунтян скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил портал Classical Music News.

Михаил Потырник и Алексей Щукин /ТАСС Михаил Мунтян, 1987 год

Отмечается, что артист ушёл из жизни 17 августа. Причина смерти не уточняется.

Мунтян окончил Институт имени Гнесиных, после чего стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Эту должность он занимал более 10 лет. Артист также сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, принимал участие в концертных программах коллектива.

В 1976 году Мунтян стал постоянным и бессменным партнёром Юрия Башмета. За 25 лет совместной концертной деятельности они сыграли более 500 концертов.

Мунтян выпустил более 20 компакт-дисков, среди них записи произведений русских и советских авторов для альта и фортепиано, отмеченные европейскими наградами.