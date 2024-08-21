Киев, 21 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Большое количество бойцов украинских формирований самовольно оставляют свои воинские части. Об этом 21 августа сообщил депутат украинской Верховной рады, член оборонного комитета Александр Федиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К сожалению, имеем тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам оставили воинскую часть», — написал он в Telegram-канале.

По мнению Федиенко, это происходит из-за того, что военнослужащие хотят навестить болеющих родственников или просто повидаться с ними, а командиры отказывают им в предоставлении отпуска.

Депутат Рады уточнил, что, согласно новому закону, впервые сбежавший из части военнослужащий с учётом обстоятельств будет освобождён от наказания.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях. Он уточнил, что в настоящее время общая численность ВСУ составляет 1 млн человек. Таким образом, около 8% военнослужащих сбежали из армии или отказались воевать.