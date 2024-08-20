Москва, 20 августа, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов украинского полковника Фёдора Ярошевича, который заочно обвинён в ракетном ударе по Краматорску. Об этом сообщается на сайте ведомства.

AP Photo/David Goldman/ТАСС Краматорск. Дети наблюдают, как рабочие разбирают завалы возле воронки, образовавшейся после ракетного удара

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица… Ярошевич* Фёдор Сергеевич, 06.06.1964 года рождения, село Смородск Ровенской области УССР», — говорится на сайте.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ — Ярошевичу, а также Павлу Федосенко, Андрею Матвиишину и Дмитрию Храпачу (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Храпача в августе 2023 года заочно приговорили к пожизненному сроку за обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня.

Ярошевич обвиняется в организации удара ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске в 2022 году, в результате которого погибли не менее 50 человек, ещё около 100 получили ранения. Кроме того, ему инкриминируются обстрелы Донецка, Снежного, Харцызска и Иловайска в 2014–2015 годах.