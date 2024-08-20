Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады застали врасплох и разгромили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Противник не ожидал такого жёсткого отпора. Видеокадры обезвреженной вражеской техники обнародовало 20 августа Минобороны. Таким известием ознаменован новый, 908-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум СВО, ситуация на фронте

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910021" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады разгромили колонну ВСУ в курском приграничье

По словам военнослужащих Черноморского флота группировки войск «Север», вовремя уничтожить боевиков ВСУ помогли быстрая реакция и смекалка командира, который организовал огневые засады.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/YJP10zJG2" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Командир штурмового отряда с позывным Балу рассказал, как уничтожили колонну ВСУ в курском приграничье

Уничтожены в итоге девять единиц вражеской военной техники, среди которых бронетранспортёры Stryker и «Казак», бронеавтомобиль HMMWV. Также захвачены два бронетранспортёра Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминная машина Cougar. Кроме того, взяты в плен несколько военнослужащих противника.

В ночь на 20 августа удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в курском приграничье нанесли экипажи армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ. Задействованы были управляемые противотанковые ракеты, информирует оборонное ведомство.

А в Запорожской области расчёт гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» разгромил орудие ВСУ, замаскированное в лесополосе. Цель была обнаружена средствами воздушной разведки на удалении более 20 км от переднего края.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.