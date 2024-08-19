Смоленск, 19 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Смоленска приговорил 57-летнего предпринимателя из Московской области к шести годам лишения свободы за незаконную вырубку леса на сумму более 3,3 млрд рублей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Александр Кряжев/РИА Новости

Установлено, что мужчина вместе с соучастником в период с 2011 по 2020 год занимался вырубкой леса на территории Гагаринского района. С этой целью он через суд изменил в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тыс. га категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения. Для вырубки со сторонними людьми и организациями заключались фиктивные договоры на очистку земель от дикорастущих растений.

В реальности были вырублены деревья Гагаринского лесничества, насаждения на особо охраняемой природной территории защитных зон и в водоохраной зоне Яузского водохранилища. В результате бизнесмен получил за продажу незаконно добытой древесины более 3,3 млрд рублей.

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и отбыванием в исправительной колонии общего режима. Предприниматель должен заплатить штраф в размере 450 тыс. рублей. Кроме того, по искам прокуратуры более 100 договоров аренды были признаны недействительными.

Уголовное дело в отношении сообщника находится на рассмотрении.

Ранее, в мае 2023 года, иностранного гражданина осудили на пять лет колонии общего режима за незаконную вырубку леса в Приморье. Суд установил, что с ноября по декабрь 2021 года действия осуждённого нанесли лесному фонду ущерб в размере 34 млн рублей. Всего на незаконной основе было вырублено более 250 деревьев.