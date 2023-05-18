Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Иностранного гражданина осудили на пять лет колонии общего режима за незаконную вырубку леса в Приморье. Как сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры, ущерб оценивается в 34 миллиона рублей.

«Хаанский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина… Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в распространённом сообщении.

Суд установил, что с ноября по декабрь 2021 года действия осуждённого нанесли лесному фонду ущерб в размере 34 миллионов рублей. Всего на незаконной основе было вырублено более 250 деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, темпы восстановления леса в России за последние два года превысили площадь погибших и вырубленных лесов. По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, в 2022 году удалось восстановить около 1,3 миллиона гектаров лесной площади.