Рига, 19 августа, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В Литве 26 пассажиров автобуса, в том числе дети, пострадали в ДТП по пути из Риги в Калининград. Об этом 19 августа сообщил латвийский портал Delfi со ссылкой на спасательную службу.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Авария произошла в Шакяйском районе Литвы на границе с Калининградской областью. В автобусе находились 47 человек.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы для оказания помощи. Обстоятельства ДТП уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Белоруссии. В результате инцидента пострадали три человека. В транспорте находились два водителя и 46 пассажиров. Советник посольства России в Минске Алексей Маскалев позднее уточнил, что в результате аварии с российским автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян.