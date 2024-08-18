Львов, Украина, 18 августа, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область имеет страшную цену, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Операция ВСУ в Курской области имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», — написал Садовый в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев получит достойный ответ за атаку на Курскую область.

Российский лидер добавил, что потери ВСУ драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые Киев перебрасывает к российской границе.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС РФ дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

14 августа американский журнал Newsweek писало, что на Украине испугались потенциального ответа России на вторжение украинских военных в Курскую область.