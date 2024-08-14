Москва, 14 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. На Украине испугались потенциального ответа России на вторжение украинских военных в Курскую область, пишет американский журнал Newsweek.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Высокопоставленные кремлёвские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное», — цитирует издание бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака.

Также в материале приводится аналогичное мнение высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который заявил, что Москва осознаёт необходимость жёстко ответить на вторжение ВСУ в российский регион.

Кроме того, Newsweek напомнил заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что соответствующий ответ РФ не заставит себя долго ждать.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа украинские войска атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 13 августа превысили 2000 человек.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.