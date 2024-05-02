Киев, 3 мая, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Свечение неизвестного происхождения наблюдается в небе над всей территорией Украины. Об этом 2 мая сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Уточняется, что необычное явление заметили жители Киева, Одессы, Днепропетровска и западных областей Украины. При этом очевидцы отметили, что объект движется.

О причинах и природе явления выдвинуто несколько версий. В публикации отмечается, что, по мнению членов сообществ, пишущих о космосе, свечение в небе над Украиной — это на самом деле «вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запустившего сегодня два спутника WorldView Legion».

Агентство УНИАН в свою очередь предполагает, что жители Украины наблюдают «редкое розовое полярное сияние». Такое явление, по версии агентства, может быть связано с сильными магнитными бурями и новыми вспышками на Солнце.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 1 мая в небе над восточной частью Украины заметили ярко вспыхнувший объект, озаривший всё вокруг зеленоватым светом. Взрывов в момент вспышки слышно не было.

Официальной информации или комментариев по поводу появления неопознанного объекта в украинском воздушном пространстве не поступало.

В апреле 2023 года в Киеве вызвала переполох яркая вспышка в небе, такой интенсивности, что её могли наблюдать жители соседних населённых пунктов. В самом городе после необычного явления была объявлена воздушная тревога.

Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины объяснил вспышку над Киевом вхождением объекта в атмосферу. В Киевской городской военной администрации выдвинули версию о падении с орбиты спутника NASA, но эта версия была опровергнута.