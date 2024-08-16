Москва, 16 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. В рамках программы «Спорт Москвы» до 2030 года в столице построят более 200 новых спортивных объектов, сообщил глава города Сергей Собянин в личном блоге.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Сегодня регулярно занимаются спортом свыше 6 млн жителей столицы — вдвое больше, чем ещё десять лет назад. Этому всемерно способствует развитие в городе доступной спортивной инфраструктуры», — написал Собянин.

По его словам, до 2030 года в Москве планируют построить и реконструировать более 200 спортивных объектов. В частности, продолжится развитие спортивного комплекса «Лужники», где будет открыт дворец спорта и спортивно-стрелковый клуб.

Также в планах — строительство ледового комплекса на территории Мнёвниковской поймы, завершение реконструкции Московского ипподрома и «Олимпийского», центральной арены стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и других объектов.

Мэр столицы добавил, что особое внимание власти уделяют развитию спорта в районах Москвы. Так, за последние 13 лет число построенных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) превысило 150.

К 2030 году эта цифра увеличится минимум в два раза. Собянин уточнил, что в дальнейшем ФОКи появятся в Гольяново на Алтайской улице, в районе Южное Бутово на улице Остафьевской, в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина и в других столичных районах.

Кроме того, правительство Москвы продолжает развивать уже существующую спортивную инфраструктуру. До 2030 года планируется реконструировать более 100 спортобъектов, включая районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Чтобы этот процесс был более эффективным, специалисты внедряют Новый стандарт спортивных объектов.

По словам Собянина, этот стандарт предусматривает замену инженерных систем на более экологичные и энергоэффективные. Также специалисты изменят облик зданий — благодаря единому подходу к оформлению фасадов и интервьюеров они станут более узнаваемыми