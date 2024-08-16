Москва, 16 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. За июнь 2024 года Россия сократила портфель американских гособлигаций до 44 млн долларов, сообщило министерство финансов Соединённых Штатов.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Из документа американского министерства финансов следует, что в мае 2024 года этот показатель составлял 25 млн долларов. Теперь российский портфель состоит из 42 млн долларов в долгосрочных бумагах и 2 млн долларов — в краткосрочных.

При этом на первом месте держателей долга США остаётся Япония. Вложения страны за месяц снизились с 1,128 трлн долларов до 1,118 трлн. На втором месте Китай, вложения которого снизились с 780,2 млрд долларов до 768,3 млрд. Третье место занимает Великобритания, которая увеличила объём облигаций на своём балансе с 723,4 млрд долларов до 741,5 млрд.

В декабре 2023 года ИА Регнум сообщало, что российские инвесторы в октябре снизили вложения в американские государственные облигации почти в два раза — с $73 млн до $31 млн. Тогда на долгосрочные облигации в октябре приходится $28 млн ($61 млн в сентябре), на краткосрочные — $3 млн ($12 млн в сентябре).

В начале 2023 года Россия сократила инвестиции в ценные бумаги США на миллиарды долларов. По состоянию на январь 2023 года инвестиции РФ в американские облигации составляли $67 млн, в то время как в декабре 2022 года — $629 млн, а в октябре 2022 года — $2,034 млрд.