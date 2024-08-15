В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м
«112»: в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м
Черемхово, Иркутская область, 15 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Бомбардировщик Ту-22м, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области, сообщил 15 августа источник Telegram-канала «112».
Информации о состоянии экипажа нет. Источник канала не исключил, что экипаж успел катапультироваться.
В июле стало известно о крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России. Представитель Росавиации подчеркнул, что жизни лётчиков ничто не угрожает.
В ведомстве уточняли, что российский истребитель потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Авиакатастрофа произошла в безлюдной местности. Как пояснили в оборонном ведомстве страны, Су-34 проводил полёт без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения Су-34 стала техническая неисправность.