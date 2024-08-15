Черемхово, Иркутская область, 15 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Бомбардировщик Ту-22м, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области, сообщил 15 августа источник Telegram-канала «112».

РИА Новости

Информации о состоянии экипажа нет. Источник канала не исключил, что экипаж успел катапультироваться.

В июле стало известно о крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России. Представитель Росавиации подчеркнул, что жизни лётчиков ничто не угрожает.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909067" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео падения самолёта в Иркутской области

В ведомстве уточняли, что российский истребитель потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Авиакатастрофа произошла в безлюдной местности. Как пояснили в оборонном ведомстве страны, Су-34 проводил полёт без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения Су-34 стала техническая неисправность.