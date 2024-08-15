Пекин, 15 августа, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Морская полиция КНР вытеснила японское рыболовное судно из акватории спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку), говорится в заявлении китайского управления морской полиции.

TASS/ EPA/JORGE ZAPATA

Отмечается, что 14 августа рыболовное судно Японии «незаконно вошло в территориальные воды китайских островов Дяоюйдао».

«Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили судно», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, спор между Китаем и Японией о принадлежности островов Дяоюйдао (Сенкаку) обострился в 2012 году, когда власти Японии объявили о выкупе территории островов у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. Такая тактика вызвала многочисленные акции протеста в Китае, а китайские суда периодически демонстративно курсируют возле спорной территории и заходят в прибрежную зону острова.

В январе японская газета Yomiuri со ссылкой на источники сообщила, что китайский военный корабль постоянно находится в Восточно-Китайском море северо-западнее архипелага Дяоюйдао.