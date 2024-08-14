Москва, 14 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Обладательница мирового рекорда в эстафете 4 × 800 м в составе сборной СССР по лёгкой атлетике Ирина Подъяловская ушла из жизни. Об этом на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщает пресс-служба.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики

«Накануне, 13 августа, после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская», — написали представители организации.

Подъяловская скончалась на 65-м году жизни. Она начала заниматься лёгкой атлетикой в 1973 году. Спортсменка специализировалась в беге на средние дистанции. Через десять лет она впервые выиграла чемпионат СССР в беге на 800 метров. В августе 1983 года, выступая в составе сборной СССР, она установила мировой рекорд в эстафете 4 × 800 м. Её рекорд является одним из старейших в лёгкой атлетике, он до сих пор не был побит. Спортсменка показала результат в 7 минут 50,17 секунды. Помимо этого, в 1983 году Подъяловская стала победительницей Универсиады, а в 1984-м победительницей Игр дружбы в беге на 800 м. В последние годы своей жизни она работала тренером бегунов-любителей.