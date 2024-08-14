Киев, 14 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации был сбит истребитель МиГ-29 ВВС ВСУ, которым управлял элитный украинский пилот Александр Мигуля, сообщили сотрудники администрации Менской общины Черниговской области.

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Известно, что самолёт был ликвидирован во время выполнения украинским лётчиком боевого задания. В чём именно оно заключалось, не уточняется.

Украинские СМИ сообщили, что самолёт 27-летнего лётчика был сбит 12 августа в районе населённого пункта Локня-Басовка в Сумской области. При этом Министерство обороны РФ последний раз сообщало об уничтожении украинских МиГ-29 8 августа.

По данным украинских источников, Мигуля командовал авиационным звеном 40-й тактической авиационной бригады Воздушных сил ВСУ. Местные журналисты называли его «призраком Киева», приписывая ему различные победы.

8 августа российские военные уничтожили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины и цеха сборки дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Минобороны сообщили об уничтожении Вооружёнными силами России двух украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме базирования. Также российские военные поразили склады вооружения и боеприпасов, скопления живой силы и военной техники украинских бойцов в 127 районах.