Москва, 8 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также цеха сборки дронов. Об этом 8 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tech. Sgt. Charles Vaughn МиГ-29 Воздушных сил Украины

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов», ― доложил военный.

Кроме того, средства противовоздушной обороны, кроме украинского самолёта, уничтожили 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Минобороны сообщили об уничтожении Вооружёнными силами России двух украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме базирования. Также российские военные поразили склады вооружения и боеприпасов, скопления живой силы и военной техники украинских бойцов в 127 районах. Средства ПВО сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.

Суммарные потери украинских войск за сутки составили до 1535 человек. Наибольшее количество бойцов ВСУ ликвидировали в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск — до 520 военнослужащих.

Ещё один самолёт Су-27 средства ПВО России сбили 4 августа. Также уничтожили 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 дрона.