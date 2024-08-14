Киев, 14 августа, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря Соединённых Штатов по вопросам Европы Джеймс О’Брайен прилетел в Киев. Об этом сообщила посол на Украине Бриджит Бринк.

ИА Регнум

Днём ранее в Киев прибыли американские сенаторы Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блументаль. Политики уже провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Тепло приветствуем на Украине помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена!» — написала 13 августа Бринк в соцсети X, пояснив, что внимание американских политиков показывает, что поддержка Украины «не ослабевает».

Как долго продлится визит помощника госсекретаря и какова его цель, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти составили несколько планов внезапного нападения на Россию, получив «добро» от руководства США и Евросоюза. Об этом написал 13 августа Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Евросоюзом ВСУ после информации о задержании замминистра энергетики Украины за взятку в размере 500 тыс. долларов.