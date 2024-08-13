Москва, 13 августа, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов, в числе которых «Медиа-Телеком, о продаже российской группы компаний «МЕДИА1», об этом сообщается в релизе.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«МЕДИА1» включает в себя телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио».

Согласно появившимся данным, Kismet Capital Group средства от продажи активов планирует направить на создание фонда для поддержки технологического предпринимательства, социальных и некоммерческих проектов.

Компания «Медиа-Телеком» известна работой в области дистрибуции телеканалов и контента. Она также является игроком на рынке спортивных медиаправ, производит приложения для iOS и Android, развивает стартапы в медиасфере.

Участниками компании в частности являются Национальная Медиа Группа, «Ростелеком» и группа топ-менеджмента. Благодаря динамичному развитию компания уже стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем.

«Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент «МЕДИА1» в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании», — отметили в «Медиа-Телеком».

Основной ценностью в «МЕДИА1» компания назвала текущую команду, вместе с которой намерена работать над новыми задачами и проектами.

Продажа «МЕДИА1» по сути станет завершением выхода KCG из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки.

«С момента приобретения нашего первого телевизионного канала в Казани прошло практически 23 года. За это время «МЕДИА1» объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратился в действительно крупного игрока развлекательных СМИ», — рассказал основатель KCG и «МЕДИА1» Иван Таврин.

Он также поблагодарил партнёров, акционеров и коллектив, которые принимали участие в создании и становлении «МЕДИА1».

Как отметил Таврин, время не стоит на месте, во всём мире медиахолдинги укрупняются, что позволяет получить возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Таким же путём идёт «МЕДИА1».

«Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы «МЕДИА1» принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний», — заключил он.