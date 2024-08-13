Москва, 13 августа, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Сбор средств для жителей приграничья Курской области, которые вынуждены покидать свои дома из-за атак ВСУ, был объявлен в Telegram-канале главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой утром 12 августа. Сотрудники агентства связались с «Домиком добрых дел в Курске», куда беженцы идут за помощью. Работники и волонтёры рассказали, что нужно буквально всё. Особенно постельные принадлежности — подушки, одеяла, полотенца.

РИА Новости/Илья Питалев

Подписчики Марины Ахмедовой и читатели Регнума не остались равнодушными к беде сограждан.

«Хоть маленькой копеечкой», «Курск, мы с вами!», «Для наших», «Помощь для Курска из Белгорода», «Курску из Геленджика» — такими сообщениями люди сопровождали свои пожертвования.

Уже к вечеру 12 августа удалось собрать более 1,4 млн рублей для покупки товаров первой необходимости, а по состоянию на 15:00 13 августа россияне направили 1,8 млн. Откликнулись и отправили помощь 1304 человека.

Для жителей Курской области уже ждут доставки 320 одеял, 300 подушек, 50 наборов полотенец, 100 комплектов постельного белья, 170 наборов для первоклассников, 600 тетрадей, ручек, карандашей, 25 детских наборов для творчества, 15 наборов погремушек, 120 пачек детских салфеток, 170 упаковок памперсов, более 30 пауэрбанков, провода для телефонов, 15 банок детской смеси. А также более 70 упаковок средств личной гигиены, 50 шампуней, зубные щётки, бритвенные принадлежности и многое другое.

Также на полученные средства редакция закупила 100 кг риса, 80 кг сахара, 50 кг гречки, 20 кг печенья, 40 бутылок подсолнечного масла, 480 пачек чая и 100 пачек лапши быстрого приготовления.

Благодаря активности наших сограждан заказы, собранные ИА Регнум, фактически за один день перегрузили в пункт выдачи Wildberries в Курске, по адресу улица Гайдара, дом 11. Чтобы быстро доставить всё необходимо, сотрудники редакции также заказали часть товаров через Ozon.

Остаток средств будет переведён на счёт курской благотворительной организации «Домик добрых дел».

Редакция ИА Регнум благодарит всех, кто не остался равнодушным, помог и проявил активную гражданскую позицию. Сбор средств продолжается. Желающие помочь могут ознакомиться со всей информацией в Telegram-канале главного редактора ИА Регнум, члена СПЧ Марины Ахмедовой.