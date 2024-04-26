Москва, 26 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Министерство финансов допускает, что в будущем Россия и Запад обменяются замороженными активами, заявил 26 апреля заместитель главы ведомства Иван Чебесков.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Возможно, обмен будет происходить в формате «актив на актив», предположил замминистра.

«Мы всегда рассматривали это как вариант. Он чуть более сложный с точки зрения техники, с точки зрения потенциального навеса российских ценных бумаг, которые сейчас находятся на счетах депо типа С. Надо посмотреть, как пройдёт первый этап, а потом говорить о каких-то следующих шагах», — сказал Чебесков.

Россия в этом вопросе настроена значительно более конструктивно, чем Запад, добавил замминистра в интервью телеканалу РБК.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» в целях обмена замороженными иностранными активами. Указ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С (счетов, которые могут быть открыты инвестору-нерезиденту в банке, у брокера или в депозитарии).

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее предупредил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что ответ Москвы на изъятие российских активов на Западе будет соответствовать интересам страны.