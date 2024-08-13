* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 августа, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена поручила неправительственным организациям (НПО) проработку сценария прихода экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к власти на Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Арсен Аваков

«Американская администрация уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине», — сообщили в СВР.

Отмечается, что в настоящее время данный вопрос обсуждается с лидерами украинских оппозиционных партий «Батькивщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа».

Как передавало ИА Регнум, 6 мая 2024 года Министерство внутренних дел России объявило Авакова в розыск. При этом ведомство не уточнило, по какой статье разыскивают экс-главу МВД Украины.

Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД Украины в июле 2021 года. Тогда украинские СМИ сообщали, что Аваков покинул должность по личной просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.