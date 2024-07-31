Москва, 31 июля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Житель Москвы инженер-авиаконструктор на пенсии Сергей С. выиграл в лотерее «Спортлото «4 из 20» почти 170 млн рублей, сообщила 31 июля пресс-служба распространителя гослотерей в России «Столото» в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«3 июля Сергей из Москвы выиграл 169 966 702 рублей, угадав счастливую комбинацию: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5,14,17, 7 — во втором», — сказано в сообщении.

В «Столото» уточнили, что победитель не готов к публичности. Известно лишь, что по образованию он инженер-авиаконструктор, а сейчас находится на пенсии. Своим выигрышем он решил поделиться с родными, а также купить себе новую машину.

«Близкие всегда меня спрашивали: «Ну зачем ты снова бежишь покупать лотерейные билеты?» А я им отвечал: «Чувствую, что я должен выиграть!». Мало того, знаю, что хорошие события происходят дважды, и верю, что мне повезёт вновь», — сказал победитель.

Как передавало ИА Регнум, в мае житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в числовой лотерее. Для участия в розыгрыше он купил в мобильном приложении билет стоимостью 250 рублей.