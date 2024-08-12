Москва, 12 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Большинство жителей Польши поддерживают закрытие границы с Белоруссией, однако власти страны отказываются вводить полную блокаду. Об этом заявил российский политолог Андрей Суздальцев.

Ulf Mauder/Global Look Press

По словам эксперта, польское правительство постоянно твердит о разнообразных угрозах закрытия границы с Белоруссией. Дойти до конкретных действий не получается, поскольку Варшава зависит от контрабанды из Минска.

«Контрабанду сигаретами можно назвать народным промыслом. Бороться с ним невыгодно ни для Минска, ни для Варшавы», — сказал эксперт.

Политолог Суздальцев добавил, что все табачные изделия из Белоруссии поставляют на рынки стран Евросоюза. Вследствие чего приграничье обеих стран обеспечивается при помощи контрабанды.

Также эксперт высказался по поводу дипломатических отношений между Минском и Варшавой. Он считает, что обе страны «играют на обострение», но не для провоцирования какого-либо конфликта, а для извлечения дополнительной выгоды. В отличие от стран Балтии Польша не планирует запрещать даже пересечение границы на автомобилях с белорусскими номерами, заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, польские власти усилили контроль на границе с Белоруссией летом 2023 года.

Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский 22 июня заявил, что Польша планирует полностью закрыть границу с Белоруссией. Правительство Польши планировало выделить почти 375 млн долларов на усиление пограничного заграждения.