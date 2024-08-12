Пекин, 12 августа, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, ещё десять пострадали в результате удара молнии в павильон на территории парка в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом 12 августа сообщили местные власти в социальной сети WeChat.

David Молния. Ливень

Трагедия произошла вечером 11 августа, в 20:36 по времени Пекина (15:36 мск) в городе Хэншаньцяо. В парке «Фанмаошань» несколько человек укрылись от дождя в павильоне, но молния ударила в павильон и обрушила его. Под завалами строения оказались люди.

Местные власти оперативно организовали проведение работ по ликвидации последствий произошедшего. Всех пострадавших госпитализировали, состояние раненых врачи назвали стабильным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Уфе после удара молнии загорелся частный дом. К тушению привлечены 22 специалиста и семь единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

В парке «Патриот» в Московской области от удара молнии 28 июля пострадали четыре человека. Один погиб, трое были госпитализированы. Трагедия попала на кадры очевидцев: молния ударила в зонт, под которым люди укрылись от дождя.

Специалисты утверждают, что большая часть августа в Москве обещает быть дождливой, ожидаются грозы и сильные осадки, особенно в конце месяца. Россиян призывают быть осторожными в грозовом августе.