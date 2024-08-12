Саранск, 12 августа, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Заключённые устроили банкет в исправительной колонии (ИК) №7 в Зубово-Полянском районе Мордовии, сообщают 12 августа «Известия».

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Журналисты опубликовали кадр, снятый камерой видеонаблюдения, на котором можно увидеть момент мероприятия. В помещении находятся десятки людей. Они сидят за накрытыми столами с различными блюдами, закусками и напитками.

В статье уточняется, что банкет состоялся 20 июля. Он проходил по случаю дня рождения одного из криминальных авторитетов. В публикации отмечается, что в ИК-7 содержат опасных преступников, в том числе лидеров этнических преступных группировок и лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

В связи с этой информацией «Известия» направили запрос в Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН). В ответе говорится, что по указанному факту ведомство проводит проверку.

ИЗВЕСТИЯ

Адвокат Павел Корнияко в беседе с журналистами отметил, что в исправительных учреждениях невозможны торжества подобного формата, поскольку они не соответствуют правилам внутреннего распорядка. Также действуют ограничения на продукты питания, которые заключенные могут получать со стороны.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2019 года в Сети появилась видеозапись, на которой заключённые исправительной колонии №2 города Ливны отмечают Пасху. На кадрах было видно, как на территории этого учреждения были установлены несколько столов с едой и напитками.

Местные СМИ распространили скандальное видео, после чего ФСИН начала проверку. В ведомстве решили уволить из-за инцидента начальника ИК-2 и его заместителя. Кроме того, федеральная служба объявила о проверке в отношении начальника территориального управления.

Во ФСИН пояснили, что нарушение касалось не самого празднования Пасхи, а проведения съемки осужденными на мобильный телефон, который относится к предметам, запрещенным на территории исправительного учреждения. Кроме того, торжество проходило без наблюдения со стороны сотрудников колонии, что также запрещено правилами.