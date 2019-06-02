Орел, 2 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку после появления в сети интернет кадров видеозаписи «банкета» заключённых в одной из исправительных колоний Орловской области. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба ФСИН России.

Диего Ривера. Уличный банкет. 1928

«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее местные СМИ распространили видеозапись, на которой осуждённые исправительной колонии №2 города Ливны, в размахом отмечают Пасху. Прямо на территории пенитенциарного учреждения были установлены несколько столов с едой и напитками.