Кременная, ЛНР, 18 января, 2024, 07:31 — ИА Регнум. На позиции ВСУ на кременском участке фронта в ЛНР вышла женская рота, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Af.mil Женщина-снайпер

По его словам, ВСУ завели 111-ю бригаду территориальной обороны на подмогу 12-й бригаде специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Много разных заходит <…> Самое удивительное — это, конечно, женская рота на «болото» (название участка местности в Серебрянском лесничестве. — Прим. ред.) зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал боец «РИА Новости».

Предположительно, являющееся частью 54-й бригады ВСУ женское подразделение состоит из добровольцев и носит название К-2.

Аид добавил, что с таким ещё сталкиваться не приходилось. Сначала бойцы думали об акустических ловушках, но после радиоперехватов стало понятно, что на позициях стоят женщины. На этом участке фронта они выполняют функции операторов беспилотников и снайперов.

Боец спецназа «Ахмат» назвал украинских женщин хорошими специалистами БПЛА, но их снайперскую работу оценить пока сложно, обе стороны ведут перестрелку с помощью беспилотников и артиллерии. В ходе штурма станет понятно, как они себя поведут, заключил Аид.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января глава украинского оборонного ведомства Рустам Умеров заявил о первой массовой закупке военной формы для женщин в количестве 50 тысяч комплектов. Также было приобретено 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников, уточнили в минобороны.

Украинский военнопленный Роман Калиниченко 10 января рассказал о начале призыва в ряды ВСУ женщин до 60 лет. С 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты должны были встать на военный учёт.