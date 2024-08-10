Газа, Палестина, 10 августа, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате удара армии Израиля (ЦАХАЛ) тремя ракетами по школе в северной части сектора Газа. Об этом 10 августа сообщил представитель гражданской обороны анклава агентствуAFP (Agence France-Presse).

Omar Ashtawy/Global Look Press

«Число погибших составляет от 90 до 100, несколько десятков ранены. Три израильские ракеты ударили по школе, где размещались беженцы», — уточнил представитель гражданской обороны Газы.

По его словам, армия Израиля атаковала школу Al-Taba’een в городе Газа на севере анклава во время утренней молитвы укрывшихся в здании беженцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 10 августа армия Израиля нанесла авиаудар по школе в районе Дарадж-Туффах на территории города Газа. ЦАХАЛ утверждает, что в здании находился командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС.

Китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на гражданскую оборону Палестины распространило информацию о том, что число погибших при авиаударе ЦАХАЛ по школе составило 40 человек. В свою очередь иранский канал Press TV объявил, что жертвами атаки стали 100 человек и ещё несколько десятков получили ранения.