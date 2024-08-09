Москва, 9 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про работящих змей, величайшую в мире когтеточку, беглого верблюда и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Telegram/Калуга сегодня

Центральный федеральный округ

В Москве появились услуги змеетерапии. «Это Москва» объясняет: «Удовольствие стоит 50 тысяч рублей. За эту сумму вас положат в ящик, забросают змеями и будут наблюдать за вашими страданиями. Процедура якобы избавит от болей в спине, фобий и в целом расслабит (очень большие сомнения). В Москве работают все, даже змеи…»

«Калуга Сегодня» рассказывает, что в российских пабликах завирусилась фотография из Калуги, где лошадь смотрит в окно многоэтажки. В одном из городских микрорайонов не первый год гуляют лошади и коровы. Теперь вот в окна домов начали подглядывать.

В Иваново установили самую высокую в мире когтеточку, событие анонсировала «Ивановская строчка». 12-метровую конструкцию в виде башни из готовых когтеточек, соединенных между собой, на церемонии открытия протестировал кот Север ориентальной породы. Коту сооружение понравилось, и это главная награда для авторов идеи.

Северо-Западный федеральный округ

В Псковской области чиновники будут использовать нейросеть GPT для того, чтобы «переводить чиновничьи ответы на человеческий язык». В работу регионального правительства планируется внедрить систему под названием «Госджипити», которая призвана упростить общение чиновников с населением. «Это не замена чиновника, человека. Это как когда-то мы пахали лошадью, а стали трактором», — цитируют «Псковские причуды» красивое объяснение начальника регионального управления цифрового развития и связи Виталия Рахманова.

Волшебники из Калининграда сделали из мухи слона, пишет «Клопс». Предприятие по переработке мяса сумело из 3,2 тонны сырья изготовить 3,9 тонны окорока и лопатки. Но скептики из Россельхознадзора не поверили в чудо, заявили, что 700 килограммов продукции получены из «нелогичного объема сырья», и запретили чародеям повторять трюк.

Приволжский федеральный округ

В Самаре жильцы одного из домов не умеют пользоваться туалетом: каждые две недели с начала года туда приезжают специалисты, чтобы устранить засор канализации. Ресурсоснабжающей организации пришлось провести «туалетную акцию»: установить во дворе деревянный туалет и развесить плакаты с правилами пользования канализацией. «Каменный век не так далеко, как кажется», — сокрушается «Zлой самаритянин».

В Марий Эл трехлетний водитель иномарки сбил женщину, рассказывает «МедиаПоток | Марий Эл». В деревне Алманово владелец Skoda оставил своего маленького сына в салоне автомобиля и на некоторое время вышел. Оказавшись один, ребенок повернул оставшийся в замке зажигания ключ и запустил двигатель машины, после чего она тронулась и наехала на женщину, которая шла по дороге. Женщину госпитализировали.

В Кирове предлагают арендовать трусливую кошку за 9 тысяч рублей в час. Объявление начинается так же, как десятки подобных: если ваш ребенок просит завести кота, а вы не хотите, возьмите напрокат кошку со склочным характером, чтобы отбить у ребенка любовь к животным. Хозяин называет свою кошку «террористкой». Встречи с кошкой проходят на территории хозяина, рекомендуется брать два часа, потому что если оплатить только час аренды, есть риск, что «террористка» не осмелится вылезти из-под дивана. «Страновед» удивляется: «Заплатить 18 тысяч рублей, чтобы час сидеть в комнате, тоскливо выманивая чудовище из-под дивана, а потом час слушать шипение и отбиваться от когтей?»

«Уфа Онлайн» рассказывает, что в Башкирии жителям Сибая пришлось уворачиваться от верблюда, который сбежал из цирка-шапито и носился по городу. В конце июля мы сообщали, что в башкирском Нефтекамске парни украли из гастролирующего цирка шапито верблюда Акселя, поводили его по городу и вернули обратно. Если это один и тот же верблюд, то его можно понять: посмотрел Нефтекамск, решил и в Сибае устроить себе экскурсию.

Южный федеральный округ

В Астрахани парень разъезжал городу в большом мягком кресле, установленном на электросамокат. «Астрахань 24» напоминает, что это не первый случай: в мае сотрудники ДПС задержали молодого человека на электросамокате с креслом и оштрафовали его на 800 рублей. Если бы он был пьян, штраф мог бы составить до 1500 рублей.

В Волгоградской области появилась река для Барби. Часть реки Червленой окрасилась в ядовито-розовый цвет, пишет «Сталингумрак». Но природоохранной прокуратуре цвет не понравился, эксперты выясняют причины колористического каприза.

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестанская шахматистка попыталась отравить свою соперницу на республиканском чемпионате в Махачкале. За пять дней до турнира она обработала стол ртутью, что вызвало у ее соперницы головокружение и тошноту. Медики сообщили, что отравление могло произойти из-за паров ртути, пишет канал «Что там у дагестанцев?».

Уральский федеральный округ

В Тюмени на заборе стройки появятся ковры. Застройщик развесит шесть ковров в виде баннеров. «Столица деревень» радуется: «Ковров много не бывает, ведь это бренд региона, еще и отмечающий 300-летнюю годовщину».

Сибирский федеральный округ

В Омской области на въезде в деревню Верхний Карбуш рядом со знаком ограничения скорости появился еще один знак, рассказывает «Омский новостной поезд». Надпись на знаке гласит: «Превысишь скорость — отмутузим всей деревней». Четко и доходчиво.

«Кузнецкое кайло» пишет, что кузбасский Прокопьевск отметился в Книге рекордов России: там на фестивале «ПРОпикник» приготовили самую большую в стране паэлью, вес которой составил 252 килограмма. В создании кулинарного чуда участвовали шеф-повары из ресторанов Москвы, Сочи и Анталии.

«Сибирские ссылки» публикуют видео из Новосибирска, на котором мужчина везет холодильник на электросамокате. Сэкономил на доставке, если не попался сотрудникам ДПС.

Дальневосточный федеральный округ

В Магадане пенсионерка украла 33 бордюра. Во дворе многоэтажного дома пропали недавно установленные бордюры. Оказалось, что их унесла ранее судимая 65-летняя местная жительница. Ущерб составил около 85 тысяч рублей, пенсионерке грозит двухлетний срок. «Не поймите неправильно, но женщина в возрасте, которая смогла унести 33 бордюра — это мощно. Пожалуй, нормативы ГТО для жителей региона можно повысить», — пишет «Смотровая вышка».

Бойцы СОБРа помогли паре из Благовещенска сделать их свадьбу незабываемой. «НЕРЮНГРИ NERULIFE» рассказывает, что прямо во время регистрации брака в помещение ворвались силовики и скрутили жениха. Оказалось, что в мае он ранил ножом человека из хулиганских побуждений. Поздравляем молодых с ярким началом семейной жизни.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 16 августа.