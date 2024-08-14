Москва, 14 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Всё меньше времени остаётся до начала нового учебного года. Именно поэтому наряду с подготовкой к школе родители присматривают и дополнительные занятия для детей — чтобы их развитие было разносторонним. И возможности для выбора таких секций становятся разнообразнее: в разных регионах России создано уже более 17,7 тыс. бесплатных центров дополнительного образования. Всего же в России в кружках и секциях занимаются более 19 млн ребят.

ВКонтакте/Администрация Дмитровского городского округа «Кванториум»

С нацпроектом «Образование» возможность обучаться по различным образовательным программам есть не только у ребят, проживающих в мегаполисах. Получать дополнительные знания можно независимо от места жительства и социального статуса семьи. Более того, запись в кружки и секции доступна онлайн — на портале «Госуслуги». Это не просто экономит время, которое раньше приходилось тратить родителям на сравнение программ, но и позволяет выбрать условия, максимально подходящие для конкретного ребёнка.

К примеру, в стране работает более 365 детских технопарков «Кванториум», где школьникам доступны 14 направлений обучения — от современных лазерных технологий до беспилотной авиации. А к концу 2024 года число таких клубов достигнет 496.

Ещё один «Кванториум» откроется в новом учебном году в школе № 19 в Мичуринске Тамбовской области. Там ученики, склонные к точным наукам, получат знания по математике, выходящие за пределы школьной программы. А педагоги помогут развить им логическое и абстрактное мышление, расширить кругозор. Также для школьников оборудуют зону для игры в шахматы и коворкинг.

«Кванториум» — новый формат дополнительного образования. Здесь подростки не просто получат знания в области передовых технологий. Задача технопарка — предоставить площадку для их практического применения, создания детьми уникальных проектов под наставничеством педагогов», — рассказал начальник управления народного образования Мичуринска Александр Климкин.

Для молодых приверженцев цифровых технологий в стране созданы и работают более 260 центров цифрового образования «IT-куб» с самым современным оборудованием. Уже к концу 2024 года их число достигнет 340. В таких заведениях ученики под руководством наставников знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов.

Уже пять подобных клубов работает в Воронежской области.

«Некоторые дети сами моделируют свои идеи, придумывают новые модели и реализуют их в реальности», — рассказал педагог дополнительного образования центра детского развития «IT-куб» Андрей Авдеев. К примеру, школьники сами создали 3D-экскурсию по городу Семилуки.

«Работа центра цифрового образования детей направлена на раннюю профориентацию. К нам приходят обучающиеся районных школ города Семилуки. Уже проходя базовые курсы обучения, они приходят к нам на направления. То есть уже формируется и навык, и ранняя любовь к профессии», — рассказала заведующая центром цифрового образования детей «IT-куб» Алина Абакумова.

Также по нацпроекту «Образование» по всей стране на базе вузов работают 30 центров научного образования детей «Дом научной коллаборации». Они помогают детям получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учёными и внести собственный вклад в исследования.

ВКонтакте/"Дом научной коллаборации» в Архангельске

Например, интересные задачи ожидают учеников в «Доме научной коллаборации имени М. В. Ломоносова» в Архангельской области. В новом учебном году там открывается запись для школьников на программу «Лабораторный химический практикум».

«Выпускники прошлых лет при подготовке своих итоговых проектов научились определять фальсифицированный мед и нашли вид чая, который особенно полезен для деятельности мозга», — рассказала директор «Дома научной коллаборации» Дарья Федухина.

В рамках практических занятий по основам качественного анализа архангельские школьники изучают и сравнивают состав воды, почвы, грунта, удобрений. А при изучении изучения темы «Химический анализ объектов окружающей среды» у них есть возможность поработать со специализированным оборудованием для проведения анализа растительных масел, молока и молочных продуктов, определить кислотность муки и хлеба.

А определиться с профессией ученикам помогают в центрах для одаренных детей и молодёжи «Мини-Сириус». Таких центров создано уже 79. Выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественных и точных наук помогут опытные методисты.

Ознакомиться с планами и расписанием занятий, сравнить разные образовательные учреждения и выбрать педагога родители могут с помощью «Госуслуг» — такая возможность появилась на портале по национальному проекту «Цифровая экономика». Записаться можно в любые кружки и секции — бесплатные и платные, в том числе и частные. Уведомление о зачислении в кружок придёт в личный кабинет.

Как сообщало ИА Регнум, школьное и дополнительное образование строятся в нашей стране как единая система и эффективны только тогда, когда реализуются совместно. Причем государству важен успех каждого ребенка, независимо от его места жительства и социального статуса его семьи.

Поэтому по всей стране по национальному проекту «Образование» открывают центры дополнительного образования, где школьники могут обучаться по перспективным и востребованным направлениям.