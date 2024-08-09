Липецкий район, Липецкая область, 9 августа, 2024, 05:44 — ИА Регнум. По меньшей мере 416 домовладений оказались в зоне эвакуации в Липецком муниципальном округе в рамках режима чрезвычайной ситуации в указанном районе, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее губернатор региона написал, что в округе вводится режим ЧС после детонации взрывоопасных объектов.

«В зону эвакуации попадают 416 домовладений», — отметил он в своём Telegram-канале.

Артамонов проинформировал, что власти уже развернули пункты временного пребывания для эвакуируемых в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. В населённые пункты, которые попали в зону эвакуации, уже прибыли автобусы, которые должны вывозить людей.

Глава региона отметил, что некоторые жители решили не покидать свои дома и укрыться в подвалах. В эвакуируемых деревнях власти выставляют посты для охраны домов и имущества. На дорогах, ведущих в эти населённые пункты, начали работать посты автоинспекции. Движение транспорта по ним ограничено.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Липецк подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. После этого Артамонов написал, что произошла детонация взрывоопасных объектов.

В рамках ликвидации последствий случившегося власти решили провести эвакуацию хутора Копцевы, а также деревень Федоровка, Яковлевка и Тынковка для безопасности жителей этих населённых пунктов.