Киев, 9 августа, 2024, 01:43 — ИА Регнум. раскол произошёл в команде главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, так как подчинённые сомневаются в компетентности военачальника на фоне боёв с ВС России. Об этом 8 августа сообщает CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

Отмечается, что раскол в команде Сырского стал предметом пристального внимания общественности. Часть офицеров из окружения главкома ВСУ сомневаются в его готовности нести значительные потери на передовой в боях на истощение против России, которая значительно превосходит Украину по живой силе.

Уточняется, что те, кто подвергает сомнению компетентность Сырского, принадлежат к молодому поколению, которое «ценит ловкость и хитрость, возможно, больше, чем грубую настойчивость».

Также подчёркивается, что для Киева сохраняется серьёзная проблема в виде дефицита боеприпасов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главком ВСУ Сырский на фоне атаки Киева на приграничные районы Курской области провёл телефонный разговор с главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. По словам Сырского, он поблагодарил альянс за оказанную военную помощь и озвучил основные потребности украинской армии, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним.