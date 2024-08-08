Тбилиси, 8 августа, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Руководство Грузии может использовать разные виды правовых форм, чтобы выяснить обстоятельства военного конфликта 2008 года, заявил журналистам 8 августа премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

flickr.com/NATO North Atlantic Treaty Organization Ираклий Кобахидзе

«Общественность получит информацию обо всём этом, но главное, чтобы преступление 2008 года <…> было полностью расследовано», — подчеркнул он.

Кобахидзе уточнил, что правительство Грузии в целях выяснения обстоятельств может обратиться в прокуратуру, парламентскую следственную комиссии или Конституционный суд страны.

Грузия 8 августа 2008 года обстреляла Цхинвал, пытаясь захватить Южную Осетию. Россия вступилась за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовал Тбилиси. В тот же день началась российская операция, которая продлилась до 14 августа. В результате грузинская сторона подписала с Россией, Южной Осетией и Абхазией, план мирного урегулирования. После этого Москва официально признала независимость двух республик.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил 8 августа, что в 2008 году Москва отстояла интересы страны после того, как Грузия под руководством президента Михаила Саакашвили напала на Южную Осетию. В результате произошла пятидневная российско-грузинская война.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что Запад весьма хитро подбил Грузию на вооружённый захват Южной Осетии. По его мнению, у грузин создали ощущение военной силы страны и убедили в том, что Россия не будет вмешиваться.