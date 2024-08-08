Москва, 8 августа, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Компания «Двина» разрабатывает для российских бойцов приложение «Менеджер минных полей» (ММП), которое поможет обнаруживать взрывные устройства, сообщили 8 августа «Известия».

Валентин Спринчак/ТАСС

«Бойцы на передовой сами смогут отметить обнаруженное минное поле или отдельный фугас, иной взрывоопасный предмет», — рассказал гендиректор предприятия Владимир Орлов.

Приложение можно будет установить на смартфоны и планшеты с операционной системой Android. В будущем планируется разработать программу и для отечественной ОС «Аврора».

ММП позволит составлять онлайн-карту взрывоопасных предметов. Все её пользователи будут отслеживать изменения в режиме реального времени. Приложение сможет использовать данные со спутников и подробные карты Генштаба российской армии. Программа позволяет обмениваться информацией в условиях работы комплексов РЭБ противника, в том числе с помощью российских индивидуальных радиостанций «Азарт».

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что ММП окажет хорошую помощь бойцам на фронте, а также при разминировании в тылу. В местах боёв местность часто бывает усыпана взрывоопасными предметами. Бумажные карты быстро становятся неактуальными, ими трудно обмениваться. В результате бойцы, которые не знают обстановку, могут натыкаться на минные поля.

«Новая программа позволит избежать этого, донести информацию до военнослужащих в режиме реального времени. В итоге это спасёт жизни», — сказал Лямин.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Министерство обороны России сообщило о завершении испытаний роботизированных комплексов «Соболятник» и «Сова», предназначенных для выявления бронированных целей. Они способны работать без участия человека и обнаруживать как стационарные, так и подвижные объекты.

30 июля глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о разработке роботизированного средства для доставки боеприпасов на передовую. Устройство также можно использовать для вывоза раненых с поля боя.