Москва, 1 августа, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Роботизированные комплексы «Соболятник» и «Сова», предназначенные для выявления бронированных целей, прошли испытания на полигонах, сообщило 1 августа Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В настоящее время идёт военно-техническая и опытно-войсковая апробация техники в боевых условиях, сказано в сообщении.

«Данные комплексы способны выявлять движущиеся и неподвижные бронированные и легкобронированные наземные цели, позволяют выполнять боевые задачи на удалении без привлечения личного состава», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные тестируют роботизированную машину «Зубило», предназначенную для перевозки раненых, подвоза квадрокоптеров и боеприпасов. Серийный выпуск начнётся после апробации, отметил глава корпорации.

Чемезов также сообщил о передаче в серийное производство специальной транспортной машины «Нерусса» — бронированного грузовика для перевозки специальных и опасных грузов. Данная разработка была представлена в 2023 году.