Курск, 8 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Жителям Курской области поступают звонки якобы от российских военных, которые рассказывают об эвакуации, это фейк, предупредила 8 августа администрация региона.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Начали поступать звонки, где сотрудники ЦИПсО представляются российскими военными», — сообщило правительство Курской области в Telegram-канале.

Во время беседы сотрудники украинских спецслужб сообщают о том, что в Курске якобы объявили эвакуацию и нужно срочно покинуть областной центр вместе с вещами. ЦИПсО тем самым продолжают попытки посеять панику среди жителей области.

Как сообщало ИА Регнум, интернет-ресурсы Курской области 8 августа подверглись массированной DDoS-атаке. В Минцифры России сообщили, что нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети. В атаках участвовали IP-адреса, зарегистрированные в Германии и Великобритании.