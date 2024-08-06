Красногорск, 6 августа, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Власти Московской области намерены изменить условия перевода земельных участков под индивидуальную застройку, предполагающие увеличение пошлин за эту процедуру и введение минимального размера участков в 2 га.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Изменения предполагают повышение платежа за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков для возведения на них домов и дач. Новые правила также предлагают установить минимальный размер участков земель под сельское хозяйство ради исключения перепродажи.

«Оформив смену вида разрешенного использования земли, девелоперы распродают участки по кратно более высоким ценам», — описал проблему источник РБК, близкий к региональному Минсельхозу.

По мнению властей, новые меры должны снизить спекуляции с сельскохозяйственными землями. В планах властей более эффективное использование сельскохозяйственных земель в Московской области.

Участники рынка в этой связи считают, что мера поможет властям существенно нарастить объем поступлений в бюджет.

Как сообщало в августе 2023 года ИА Регнум, численность дачников в России составляет более 14 млн человек. Так, за последние 22 года их количество уменьшилось на 461 тысячу. В Подмосковье при этом зафиксировали максимальный прирост (+3,3 тыс.).

Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как можно законно оформить на себя заброшенный садовый участок. Он напомнил, что правительством утверждён перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях.