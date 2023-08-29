Москва, 29 августа, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Численность дачников в России составляет более 14 млн человек. За последние 22 года их количество уменьшилось на 461 тысячу, говорится в докладе Росреестра о состоянии и использовании земель в РФ в 2022 году.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По итогам прошлого года в России насчитывалось 14,2 млн владельцев дачных участков, в 2021 году их было на 53 тыс. больше, а в 2000 году — на 461 тысячу.

Чаще всего с дачами расстаются в Калининградской области, где владельцев участков стало с 2021 по 2022 годы меньше на 38,1 тыс. В Подмосковье, наоборот, фиксируется максимальный прирост (+3,3 тыс.)

Также из доклада Россреестра следует, что в России растёт число огородников. Площадь таких участков в стране по итогам 2022 года увеличилась на 6,6 тыс. га, число владельцев — на 5 тыс. Наибольший прирост огородников отмечен на Сахалине (+1,2 тыс.).

К январю 2023 года владельцами огородов общей площадью 280 тыс. га были более 2,5 млн россиян, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росреестра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, как можно законно оформить на себя заброшенный садовый участок соседа. При этом в отдельных регионах могут действовать свои нормы и программы. Российским правительством утверждён перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях, напомнил парламентарий.

Также Чаплин посоветовал жителям не украшать дачные участки гномами, прудиками и разноцветной галькой, так как всё это вышло из моды. Ещё одним антитрендом он назвал деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм, уточнил депутат.