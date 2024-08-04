Москва, 4 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Москве на улице Шаболовке отремонтируют трамвайное депо. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Олег Ласточкин/РИА Новости

Трамвайное депо имени П. Л. Апакова, которому исполнилось 115 лет, после реконструкции станет самым современным в столице. Там планируется расширить проезд, проложить более трёх километров путей и заменить кабельные линии. Помимо этого, в будущем в нём установят современные станки для обточки колёс трамвая.

«Это старейшее действующее трамвайное депо Москвы. Оно ни на день не останавливало работу, даже в тяжёлые годы Гражданской войны и Великой Отечественной», — отметил Собянин, добавив, что ремонт там проходил лишь один раз — в начале 1960-х.

Он добавил, что заезд в депо организуют по типу конвейера, благодаря чему процесс обслуживания транспортных средств станет до двух раз быстрее, а нагрузка на улицу Шаболовку сократится. Административный корпус депо ждёт бережная реставрация, так как он является объектом культурного наследия.

По словам мэра, само депо уже готово на 75%, а после масштабной реконструкции оно станет самым современным в Москве и будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе города.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в столице возле станции Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) установили новые трамвайные остановки. Благодаря им пересадка с нового городского вокзала на наземный транспорт теперь занимает всего минуту.