Чита, 4 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В нескольких населённых пунктах Забайкальского края из-за подтопления домов эвакуировали более 100 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В результате обильных осадков, прошедших по территории Забайкальского края, подтопленными оказались два населённых пункта — город Петровск-Забайкальский и посёлок городского типа Орловский», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в Петровск-Забайкальском подтопило 21 жилой дом и 48 приусадебных участков, помимо этого, водой был разрушен один мост. В результате ЧП эвакуировали 81 человека. В Орловском подтоплен 21 дом, в котором проживают 63 человека. В связи с инцидентом пострадало 15 приусадебных участков в селе Баляга. Из-за произошедшего в пункт временного размещения отправили 20 жителей населённого пункта.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля управление МЧС по Челябинской области проинформировало, что на Киалимском водохранилище смыло плотину длиной 100 метров. Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасёво оказались на пути движения воды, хлынувшей на них большим потоком после разрушения плотины. Киолим затопило настолько, что многие дома полностью оказались под водой.

28 июля администрация Еманжелинского района Челябинской области сообщила, что часть посёлка Рабочий эвакуировали в связи с угрозой подтопления.