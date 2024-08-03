Ростов-на-Дону, 3 августа, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Ветеран донского футбола, бывший главный тренер владикавказской «Алании» и «Спартака» (Анапа) Калин Степанян 3 августа внезапно умер во время матча его команды «Нахичевань-на-Дону» любительской лиги Ростовской области. О смерти 69-летнего тренера сообщила Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола».

РРОО «Федерация футбола» Партнёры «Федерации футбола»

В некрологе говорится, что его команды всегда имели «свой игровой почерк, в любом турнире ставили максимальные задачи, демонстрируя красивую игру».

Степаняну стало плохо из-за жары, он потерял сознание, на поле приехал реанимобиль, но спасти тренера не удалось.

Защитник Калин Степанян завершил профессиональную карьеру футболиста в середине 1990-х. Какое-то время играл за московский «Спартак». Большую часть своей игровой карьеры Калин провёл в ФК Северной Осетии.

В качестве тренера впоследствии работал во многих клубах, воспитал не одно поколение спортсменов. Его сын также профессионально играет в футбол.