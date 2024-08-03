Мытищи, Московская область, 3 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В элитном рехабе в Московской области держали в заложниках несколько десятков человек, среди которых была 13-летняя девочка, пишет 3 августа Life со ссылкой на одного из пациентов учреждения.

Донат Сорокин/ТАСС

По словам 37-летнего Ивана из Тулы, он попал туда после расставания с девушкой. В рехабе обещали полное излечение от алко− и наркозависимости за три месяца. Стоимость пребывания в учреждении — 100 тыс. рублей в месяц. Он уверяет, что пациентов там морили голодом, не давали пить и издевались морально и физически. Всего Иван провёл в рехабе около девяти месяцев. Его отцу внушали, что пациент ещё не готов к выходу в реальный мир.

Одному из находящихся в рехабе удалось освободиться, он пошёл в полицию и попросил спасти остальных. В ходе рейда полицейские освободили около 30 человек и задержали владельца заведения и двоих работников. Собственника рехаба позднее отпустили под подписку о невыезде.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года следователи управления СК РФ по Московской области возбудили в отношении четверых мужчин уголовные дела по факту незаконного лишения свободы. Злоумышленники держали похищенных ими граждан в заложниках и требовали выкуп. По подозрению в причастности к совершению преступлений были задержаны четверо граждан, в том числе трое ранее судимых.

В июле 2023 года стало известно, что житель посёлка Смолино под Челябинском Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал в плену, истязал и насиловал девушку, которой в момент похищения было 19 лет (сейчас — 33). Жертва познакомилась с ним в 2009 году в Челябинске. Мужчина предложил девушке выпить у него дома и привёз её к себе в дом. Бежать ей удалось благодаря тому, что Ческидов впервые за 14 лет забыл запереть её.