Москва, 2 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В эти выходные, 3 и 4 августа, в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут концерты, мастер-классы и спортивные занятия, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

3 августа с 12:00 до 14:00 на набережной в парке «Печатники» пройдёт танцевальная фитнес-тренировка Zumba. Участие в ней могут принять все желающие, вне зависимости от уровня физической подготовки.

Также на фестивальной площадке в Зеленограде с 14:00 до 16:00 состоится концерт студии эстрадно-джазового вокала «Триумф». На улице Перерве в 16:00 состоится показ концертной программы «Под ритмы лета». Для любителей неофолка и инди-рока в 16:00 на набережной в парке «Печатники» начнётся выступление автора-исполнителя Антиллы.

4 августа с 10:00 до 12:00 на баскетбольной площадке парка «Горка» пройдёт занятие по растяжке, затем с 12:00 до 14:00 состоится танцевальная тренировка. Также занятия по растяжке будут организованы в Таганском парке, а танцевальная тренировка — в Лианозовском парке. Время начала мероприятий совпадает с вышеуказанным.

В 14:00 на площадке на Митинской улице для москвичей и гостей столицы проведут Combat-тренировку с освоением приёмов боевых искусств. В это же время в летнем кинотеатре парка имени Юрия Лужкова пройдут показы коллекций российских дизайнеров. В 16:00 на Святоозерской улице будет тренировка по танцам в стиле латина.

Также с 18:00 до 20:00 на площадке в проезде Серебрякова состоится концерт «Музыка добра». В это же время в парке «Северное Тушино» начнётся выступление группы «Где-то там», а в театре Бабушкинского парка будут звучать советские хиты.