Москва, 2 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. За первое полугодие 2024 года жители Москвы подали более 14 тыс. заявок на согласование перепланировок, передаёт официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Сообщается, что из этого числа 6 тыс. заявок подавались ещё до начала выполнения работ. В 3,5 тыс. случаев москвичи подавали заявки с просьбой оформить акт уже о проведённом переустройстве. Порядка 1,6 тыс. обращений были оформлены в упрощённом порядка, по эскизу.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков добавил, что в первом полугодии 2024 года жители столицы стали чаще согласовывать незначительные перепланировки, включая перенос ненесущих перегородок и дверных проёмов, демонтаж и устройство встроенных шкафов.

«В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде. Подать заявление и направить документы необходимо через портал mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении», — рассказал Бирюков.

Заммэра также добавил, что возможность оформлять перепланировку в онлайн-формате позволила сократить сроки оказания услуги. А с 2022 года в упрощённом порядке можно согласовывать отклонения от утверждённых ранее проектов без повторного обращения. При этом отмечается, что изменения не должны касаться несущих конструкций, общего имущества и границ санузлов.