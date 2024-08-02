Москва, 2 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Российский доброволец с позывным Тринадцатый из батальона «БАРС» рассказал, как в 2022 году вместе с сослуживцами отбил атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Aif.ru.

ИА Регнум

«Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши вроде прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки», — рассказал военнослужащий в беседе с изданием.

По его словам, в разговоре с командованием после атаки выяснилось, что другие подразделения отошли, а он и два бойца остались прикрывать военных ВС РФ «в опорнике». Тринадцатый заявил, что на них напали «украинские вертушки с нурсами» (неуправляемыми ракетами). Бойцы приняли решение остаться в опорном пункте.

«Паники не было. Умирать не собирались, об этом даже не думали, а вот повоевать решили, как положено, по-русски», — отметил Тринадцатый.

Военный СВО добавил, что после этого командир предупредил их о передвижении противника, его удалось отсечь при помощи огня пулемёта. После этого на помощь бойцам пришли и другие российские военнослужащие.

Как передавало ИА Регнум, подразделения ВСУ на наиболее сложных участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава.

Также российские военные 1 августа поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах проведения спецоперации.

В зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» противник в минувшие сутки потерял до 280 военнослужащих, Западной группировки войск — до 535, группировки войск «Юг» — до 570 военнослужащих, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также ВСУ потеряли до 365 человек в зоне действия Центральной группировки ВС РФ, до 125 человек — в зоне группировки «Восток», до 90 военнослужащих — в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр».