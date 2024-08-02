Москва, 2 августа, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В эти выходные, 3 и 4 августа, более чем на 50 площадках в Москве будут проведены бесплатные занятия и еженедельные тренировки по нескольким дисциплинам. Они пройдут в рамках проекта «Спортивные выходные», сообщает портал мэра и правительства столицы.

Артем Геодакян/ТАСС

«Занятия пройдут в усадьбе Люблино, парке «Красная Пресня», Фестивальном парке, на Северном и Южном речных вокзалах и других площадках», — говорится в сообщении.

Так, йогой можно будет заняться 3 августа в 10:00 на Северном речном вокзале, в парке «Красная Пресня», Фестивальном парке и в усадьбе Люблино. На этих же площадках в 12:00 состоятся функциональные тренировки. На Южном речном вокзале тренировки начнутся на час позже — йога стартует в 11:00, а функциональная тренировка — в 13:00.

Улучшить растяжку москвичи и гости города смогут 4 августа на Северном и Южном речных вокзалах, в усадьбе Люблино, парке «Красная Пресня» и Фестивальном парке в 10:00. В 12:00 на тех же площадках пройдет танцевальная тренировка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные спортивные проекты столицы этого лета. Один из проектов по популяризации спорта и здорового образа жизни — пятый летний сезон проекта «Спортивные выходные». Он стартовал 1 июля, к этому моменту участниками проекта стали практически десять тысяч человек.

Бесплатные занятия по йоге, растяжке, пилатесу, функциональные и танцевальные тренировки под руководством квалифицированных тренеров проходят более чем на 70 площадках в разных районах столицы. Отмечается, что каждый сезон меняется перечень занятий, его дополняют с учётом пожеланий спортсменов. Сейчас потренироваться можно как в парках, так и на территории речных вокзалов, инновационного центра «Сколково» и во многих других местах.