Москва, 19 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Спортивная инфраструктура Москвы позволяет жителям столицы в летний период выбрать для себя подходящие виды спортивной активности, заявил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как отметил мэр, для фанатов здорового образа жизни, в парках, на стадионах, фестивальных площадках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» организованы различные виды активности.

«Москвичам доступны занятия более чем по 70 видам спорта и двигательной активности на занятиях бесплатных секций — от привычного бадминтона до пока еще только набирающего популярность тетербола», — написал он.

Один из проектов по популяризации спорта и здорового образа жизни — пятый летний сезон проекта «Спортивные выходные». Он стартовал 1 июля, к этому моменту участниками проекта стали практически десять тысяч человек.

Более чем на 70 площадках в разных районах Москвы проходят бесплатные занятия по йоге, растяжке, пилатесу, функциональные и танцевальные тренировки под руководством квалифицированных тренеров. Отмечается, что каждый сезон меняется перечень занятий, его дополняют с учётом пожеланий спортсменов. Сейчас потренироваться можно как в парках, так и на территории речных вокзалов, инновационного центра «Сколково» и во многих других местах.

Ранее занятия проводились только по выходным. С этого лета — в вечернее время вторников и четвергов. Записаться на участие в любом из видов активности можно в центре госуслуг «Мои документы». Также на канале проекта по будням в 7:00 проходят онлайн-зарядки с тренерами ведущего фитнес-клуба. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое удобное время.

С 1 июня по 1 сентября в Москве стартовал проект «Лето. Пляж. Московский спорт». Он объединил в себе все пляжные и водные виды спорта. Для участников проекта подготовили шесть городских зон отдыха: «Левобережье», «Белое озеро» и «Тропарево», Строгино Wake Park, парк «Мещерский» и Большой городской пруд в Зеленограде.

Как отметил Сергей Собянин, самым масштабным спортивным проектом этого лета стал «Мой спортивный район», который включил в себя 13 разнообразных видов спорта. Сообщается, что тренировки проходят на 114 спортивных, дворовых и парковых зонах по всей столице. Участие в проекте приняли более 30 тыс. человек.