Москва, 5 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. «ГПБ Мобайл» запустил акцию «Мобильный год за наш счет» для новых абонентов, которые оплачивают сотовую связь на год вперед. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка.

Пресс-служба Газпромбанка «ГПБ Мобайл» меняет условия для новых абонентов

«Годовые тарифы пользуются популярностью у клиентов Газпромбанка, покупая их, клиент оказывает нам доверие и демонстрирует готовность к долгосрочному сотрудничеству», — прокомментировала генеральный директор «ГПБ Мобайл» Анастасия Спешилова. Она отметила, что при выборе такого тарифа клиенту не надо думать, какого числа вносить абонентскую плату, а также можно зафиксировать себе одну цену на год.

Всем своим новым абонентам, которые оплатят любой тариф с предоплатой на 12 месяцев из линейки #РАЗУМНЫЙВЫБОР, «ГПБ Мобайл» вернёт стоимость выбранного годового тарифа на счет мобильного номера в виде бонусов. Потратить бонусы можно в течение шести месяцев только на услуги связи, в том числе на дополнительные гигабайты, минуты, безлимитные сервисы, покупку красивого номера, опции в роуминге.

«У нас уже есть продукт, в рамках которого мы возвращаем стоимость годового тарифа, но он ограничен только клиентами, которые приобрели кредитную карту. Теперь мы даём такую возможность всем новым клиентам вне зависимости от того, какой продукт банка они приобрели», — сказала Анастасия Спешилова.

Кроме того, с 1 августа 2024 года при переходе на «Газпромбанк Мобайл» от другого оператора с сохранением номера, новые абоненты получают в подарок 100 ГБ интернет-трафика, которые будут начисляться равными пакетами по 8,5 ГБ в течение 12 месяцев и будут добавляться ежемесячно к основному пакету интернета. Бонусными пакетами гигабайтов можно воспользоваться в течение года.